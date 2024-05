Velázquez y Pérez batean HRs, y Reales rompen mala racha con victoria sobre Mellizos

El receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, a la izquierda, y el lanzador relevista Carlos Hernández se dan la mano después de la victoria por 6-1 contra los Mellizos de Minnesota en el juego de béisbol el miércoles 29 de mayo de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved