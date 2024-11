Vargas y Frei lideran a Sounders a barrer al Dynamo nuevamente en tanda de penaltis

El mediocampista del Houston Dynamo, Griffin Dorsey, a la izquierda, intenta bloquear un tiro de gol del mediocampista del Seattle Sounders, Paul Rothrock, al centro, mientras el portero del Dynamo, Steve Clark (12), se coloca en el área durante la primera mitad del Juego 2 de la primera ronda de los playoffs de fútbol de la Copa MLS, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.