US Open 2023: Djokovic vuelve tras 2 años de ausencia y busca 24to major

Marginado de Flushing Meadows en 2022 al no ser admisible en el país como extranjero no vacunado contra el COVID-19, el serbio vuelve el lunes al Estadio Arthur Ashe para disputar el último major del año.

“No, no hubo disgusto. Fue el año pasado, durante el Open, cuando consideré una pena no estar aquí. Me sentí triste por no participar”, dio Djokovic encogiéndose de hombros y con una caperuza gris cubriéndole la cabeza. “Pero este año es distinto. No pienso en lo que pasó el año pasado ni en el último par de años. Sólo concentro mi atención en el torneo de este año”.