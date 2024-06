Uruguay derrota 3-1 a una porfiada Panamá en su debut en la Copa América

Maximiliano Araújo (abajo en el centro) celebra tras un gol para Uruguay en el partido contra Panamá por el Grupo C de la Copa AMérica, el domingo 23 de junio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El panameño Adalberto Carrasquilla (izquierda) y el uruguayo Manuel Ugarte pugnan por el balón en el partido por el Grupo C de la Copa América, el domingo 23 de junio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)