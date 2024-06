Uruguay apalea 4-0 a México con un triplete de Darwin Núñez

El defensa uruguayo Nahitan Michel, izquierda, roba el balón al mexicano César Huerta en la primera mitad durante el primer tiempo del partido amistoso, de preparación rumbo a la Copa América, entre las selecciones de Uruguay y México, el miércoles 5 de junio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.