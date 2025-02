Universitario Jaren Barajas vence a Damian Lillard en concurso de triples y gana 100K

El ganador del concurso de triples del Fin de Semana de Estrellas, Jaren Barajas, un estudiante universitario de primer año de 18 años de Oakley, a la derecha, posa con su padre Michael después de vencer a Damian Lillard en un concurso de tres puntos para ganar $100.000 en el Juego de Estrellas el domingo 16 de febrero de 2025 en San Francisco. (AP Foto/Janie McCauley) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.