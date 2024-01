Ucrania y Estados Unidos jugarán serie de clasificación de la Copa Davis en Lituania

ARCHIVO - Taylor Fritz, de Estados Unidos, celebra después de derrotar a Lorenzo Musetti, de Italia, durante los cuartos de final de la Copa Davis entre Italia y Estados Unidos, en Málaga, España, el jueves 24 de noviembre de 2022. Fritz es el mejor clasificado del equipo de Estados Unidos que jugará contra Ucrania el 1-2 de febrero, en partidos de la Copa Davis que se jugarán en Lituania. (AP Foto/Joan Monfort, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved