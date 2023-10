Tyson Fury trata de provocar a Francis Ngannou en ceremonia de pesaje en Arabia Saudita

ARCHIVO - El campeón del CMB Tyson Fury posa con su cinturón después del pesaje oficial previo a la pelea contra Derek Chisora, en Londres, el viernes 2 de diciembre. Ser el mejor boxeador de los pesados no es suficiente para Tyson Fury. Ha aparecido en WWE, y se ha realizado un reality show en Netflix y ahora está en Arabia Saudita para enfrentar a la ex estrella de UFC Francis Ngannou el sábado 28 de octubre de 2023. (AP Foto/Ian Walton, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved