Tyson Campbell firma extensión de contrato de 4 años y $76.5 millones con los Jags

ARCHIVO - El esquinero de los Jacksonville Jaguars, Tyson Campbell (32), sale al campo durante las presentaciones de los jugadores antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Indianapolis Colts, el domingo 15 de octubre de 2023, en Jacksonville, Florida. El esquinero de los Jaguars, Tyson Campbell, firmó una extensión de contrato por cuatro años y $76.5 millones el martes 23 de julio de 2024, que incluye hasta $53.4 millones garantizados, dijo una persona familiarizada con las negociaciones. (AP Foto/John Raoux, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved