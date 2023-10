Triunfo de Texas sobre Arizona en el alargue es el juego inaugural de Serie Mundial menos visto

Adolis García, de los Rangers de Texas, celebra con sus compañeros de equipo después de batear el cuadrangular de la victoria sobre los Diamondbacks de Arizona en la 11ma entrada del Juego 1 de la Serie Mundial, el viernes 27 de octubre de 2023, en Arlington, Texas. Los Rangers ganaron 6-5. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.