Triunfo en dobles de Ram y Krajicek lleva a EEUU a triunfo sobre Ucrania en Copa Davis

Austin Krajicek, de Estados Unidos, izquierda, devuelve una pelota al lado de su compañero Rajeev Ram durante el partido de dobles contra Illya Beloborodko y Oleksii Krutykh, de Ucrania, durante la serie clasificatoria entre Ucrania y Estados Unidos, en Vilnius, Lituania, el viernes 2 de febrero de 2024. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)