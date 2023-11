Tribunal Superior de Nevada aplaza hasta enero apelación de la NFL en la demanda de Jon Gruden

ARCHIVO - Jon Gruden, head coach de los Raiders de Las Vegas, habla con los medios de comunicación después de un partido de la NFL en contra de los Steelers de Pittsburgh, el 19 de septiembre de 2021, en Pittsburgh. Una apelación de la NFL de un fallo crucial en una demanda por conspiración e interferencia contractual presentada en 2021 por el ex entrenador de los Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, fue aplazada para el 10 de enero por Corte Suprema de Nevada. (Foto AP/Don Wright, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved