Tribunal español inicia caso para suspender provisionalmente a Rubiales

El Tribunal reconoció que el comportamiento de Rubiales será estudiado por dos posibles casos serios de conducta inapropiada.

El gobierno espera que el Tribunal concluya que fue una conducta indebida seria, una categoría que le permitiría al organismo rector del deporte inhabilitarlo de manera provisional esperando eventualmente declararlo no apto para seguir en el puesto.

Rubiales puede ser inhabilitado hasta dos años si lo encuentran culpable.

La decisión del Tribunal pone más presión sobre Rubiales.

El sábado pasado la FIFA suspensión a Rubiales después de su mensaje desafiante en el que aseguró que el beso fue consensual y que era víctima de una cacería de brujas. Se rehusó a renunciar y recibió el aplauso de la mayoría de los miembros de la Federación que estaban presentes en la reunión televisada.

Entre los que aplaudieron fue el entrenador de la selección masculina Luis de la Fuente quien se disculpó el viernes.

La jugadora Jenni Hermoso negó las afirmaciones de de Rubiales que ella accedió a lo que calificó como un beso “mutuo” durante la ceremonia de medallas del 20 de agosto.

En un comunicado el sábado pasado Hermoso dijo que se considera la víctima de abuso de poder y acusó a la federación de intentar presionarla para que apoyara a Rubiales.

Inicialmente la Federación respondió diciendo que estaba mintiendo y que tomaría acciones legales en su contra, pero tras la suspensión de la FIFA urgieron el lunes a Rubiales que renuncia.

El martes, la federación suspendió el salario de Rubiales y le ordenaron que regresara el auto de la federación, su computadora y teléfono móvil.

No se sabe nada de Rubiales desde el viernes pasado y prácticamente perdió todo el apoyo. Su madre llevó a cabo una breve huelga de hambre en una iglesia al sur de España pidiendo justicia por su hijo y pidiéndole a Hermoso que rectificara su posición.

En cambio, el apoyo a Hermoso en España y deportistas, oficiales y celebridades internacionales ha sido abrumador.

Rubiales has not been heard from since last Friday. He has been left with virtually no supporters. His mother staged a brief hunger strike in a church in southern Spain, demanding justice for her son and calling on Hermoso to rectify her stance.

No hay límite de tiempo para que el panel decida en el caso.

FUENTE: Associated Press