Trent Williams, All-Pro, saborea su 1er Super Bowl en su 14ta temporada en la NFL

Brock Purdy (13), quarterback y Trent Williams (71), left tackle, de los 49ers de San Francisco, celebran después de un acarreo de touchdown de Christian McCaffrey durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC en contra de los Lions de Detroit en Santa Clara, California, el domingo 28 de enero de 2024. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved