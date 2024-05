Tras su longeva carrera, Cornet se despide del tenis en el Abierto de Francia

La director del Abierto de Francia y exjugadora Amelie Mauresmo y Gilles Moretton, presidente de la Federación de Tenis de Francia junto a la tenista francesa Alizé Cornet viendo el video de despedida después de que perdió en la primera ante la china Zheng Qinwen el martes 28 de mayo del 2024. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved