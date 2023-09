Torkelson y Skubal guían a Tigres a barrida sobre Medias Blancas

Zack Short, derecha, de los Tigres de Detroit, lanza a primera para sacar Oscar Colas, de los Medias Blancas de Chicago, después de forzar en segunda a Yasmani Grandal en segunda, durante la novena entrada del juego de béisbol del domingo 3 de septiembre de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.