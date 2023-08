Todos tienen turno al bate en Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Luis Gurriel (izquierda), de Cuba, es felicitado por Didier Castillo (15), Edgar Torrez y Liusban Sánchez (12) en el juego del sábado 19 de agosto de 2023, ante Australia, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas (AP Foto/Tom E. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved