Tim Anderson, ex campeón bateador, y los Marlins de Miami acuerdan por un año y 5 millones

ARCHIVO - Foto del 9 de septiembre del 2023, Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago batea en la primera entrada del juego ante los Tigres de Detroit. El jueves 22 de febrero del 2024, Anderson firma por un año con los Marlins de Miami, según fuente AP. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.