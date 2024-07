Tigres superan a Guardianes, líderes de la Central, 1-0 gracias a error de Brayan Rocchio

Mark Canha, de los Tigres de Detroit, batea para una jugada de opción en contra de los Guardianes de Cleveland durante la octava entrada del juego de béisbol del lunes 8 de julio de 2024, en Detroit. Jake Rogers anotó gracias a un error del campocorto Brayan Rocchio en la jugada. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved