Thunder se impone 124-108 a Nets y extiende racha a cuatro triunfos

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, conduce con el balón rumbo a la canasta, pasando al lado de Mikal Bridges (1), de los Nets de Brooklyn, en el juego de baloncesto de la NBA, el domingo 31 de diciembre de 2023, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips)