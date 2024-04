Thunder aplasta 135-86 a Mavericks y amarra ser el líder de la Conferencia Oeste

Aaron Wiggins, derecha, del Thunder de Oklahoma City, lleva el balón y busca a quien pasarlo, mientras Alex Fudge (3) de los Mavericks de Dallas, presiona durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 14 de abril de 2024, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.