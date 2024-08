Teoscar Hernández batea el hit de la victoria en el 10mo y Dodgers barren a los Piratas

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, corre a primera mientras celebra conectar un sencillo para anotar a Enrique Hernández en la décima entrada contra los Piratas de Pittsburgh el domingo 11 de agosto de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne-Kamin-Oncea) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved