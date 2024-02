Teófimo López supera a Jermaine Ortiz y retiene título de los welter

Teófimo López asesta un golpe sobre Jamaine Ortiz, en una pelea por el cetro de los superligeros de la OMB, el jueves 8 de febrero de 2024 en Las Vegas (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP) Las Vegas Sun

“Durante todo este campamento de preparación he dicho que soy el mejor en las 135 libras”, dio Davis. “Todos seguían diciendo, tienes que noquear... Pero yo les decía que no se preocuparan por eso y que simplemente me vieran trabajar. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Gané por nocaut”.

Ahora, Davis tiene la mira puesta en López.

“Teófimo ha estado hablando mucho recientemente”, consideró. “Subiré a las 140 libras para pelear con Teófimo, ¿qué hay de eso?... Sabes cómo vengo, tú y tu padre. Hay que pactar esto. Asciendo directamente a las 140 libras, vamos. Y tú tienes miedo, Teófimo”.

Pedraza, quien regresó a la categoría de los ligeros con la esperanza de conseguir otro cetro mundial, cayó a una foja de 29-6-1.

FUENTE: Associated Press