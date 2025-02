Tensiones políticas, otro ingrediente del partido Canadá-México en EEUU por la Liga de Naciones

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Las banderas de México, Canadá y Estados Unidos cerca del Puente Ambassador, en Detroit, el lunes 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Paul Sancya)

Los encuentros están previstos para el 20 de marzo en el estadio SoFi de Inglewood, California.

“Para Canadá, estos torneos internacionales significan algo diferente ahora”, añadió Marsch. “Sé que esto impulsará a nuestro equipo”.

Un equipo de Canadá con motivación adicional es una mala noticia para México que ha hilado tres partidos consecutivos sin poder vencer a su rival del norte del continente, incluyendo dos por las eliminatorias mundialistas del 2022.

“Ya hemos hablado de lo difícil que es jugar contra Canadá, ellos como nosotros están recuperando el orgullo de jugar por su selección”, dijo el entrenador mexicano Javier Aguirre. “Para nosotros es un buen reto cada partido que jugamos ante Canadá”.

Aguirre es la más reciente apuesta de los dirigentes para hacer reaccionar a la selección mexicana. El Tri vive una crisis que estalló en el Mundial de Qatar 2022 cuando quedó eliminado en primera ronda por primera vez desde Argentina 1978.

Tras la salida del entrenador argentino Gerardo Martino, otros tres técnicos se han sentado en el banquillo en un tramo de apenas dos años. El último es el veterano Aguirre, quien está en una tercera etapa con la selección mexicana.

Con el “Vasco” en el banquillo, los mexicanos empataron sin goles en un partido amistoso ante Canadá en septiembre.

Estados Unidos es favorito en partido ante Panamá y también para llevarse el torneo que ha ganado tres veces en igual número de oportunidades.

A pesar de que Trump ha lanzado dardos también en contra de los mexicanos, especialmente en contra de los migrantes, Aguirre prefirió mantenerse políticamente correcto en sus declaraciones.

“Hay que centrarnos en el tema deportivo, no quiero entrar en un terreno que no me compete y no me pertenece”, afirmó Aguirre, quien es hijo de españoles que emigraron a México. “No es fácil dejar a tu país, mis padres sufrieron con la postguerra. Tengo gran respeto para los mexicanos que viven aquí”.

Aunque Aguirre sabe que los estadounidenses son el rival a vencer, también está consciente de que antes deberá superar a una complicada Canadá.

“Trataremos de que Estados Unidos no se lleve la cuarta (Liga de Naciones)”, afirmó Aguirre. “Pero primero tenemos enfrente a Canadá que es un rival al que respeto mucho y es complicado”.

Actualmente mucho más.

