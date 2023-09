Taylor Swift es su fan y, ahora, todo el mundo. Se dispara la venta de jerseys de Travis Kelce

Taylor Swift (derecha) observa desde una suite junto a la madre de Travis Kelce, Donna Kelce, en el Arrowhead Stadium durante la primera mitad del juego de NFL entre los Bears de Chicago y los Chiefs de Kansas City, el domingo 24 de septiembre de 2023, en Kansas City, Misuri. (AP Foto/Ed Zurga) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.