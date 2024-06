Tatum y Brown vuelven a hacer mancuerna con los Celtics en unas Finales de la NBA

El escolta de los Celtics de Boston, Jayson Tatum (0) felicita al armador Jaylen Brown (7) luego de la victoria sobre los Cavaliers de Cleveland en el Juego 4 de la serie de segunda ronda en los playoffs de la NBA, el lunes 13 de mayo de 2024, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.