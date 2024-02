Tatum encesta 41 puntos; Celtics hilan 5ta victoria al superar a Nets, 118-110

El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum (0) lanza ante el alero de los Nets de Brooklyn Dorian Finney-Smith (28) durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en Nueva York, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Peter K. Afriyie) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.