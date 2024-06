Swiatek y Gauff arrollan rumbo a cuartos en Roland Garros. Alcaraz se cita con Tsitsipas

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Carlos Alcaraz celebra tras derrotar en la cuarta ronda en el Abierto de Francia, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Christophe Ena)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El recogepelotas frente al cronómetro que marca el tiempo que Iga Swiatek necesitó para vencer Anastasia Potapova en la cuarta ronda del Abierto de Francia, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Thibault Camus)

Swiatek opinó que los duelos que finalizan tan tarde no terminan ahí, y perjudican la salud de los tenistas.

“No es que me voy a dormir una hora después de finalizado el partido. Necesitamos cuatro horas para relajarnos, hay que hacer recuperación, prensa. El trabajo no acaba tras el match point”, indicó. “Soy de las que han dicho que debemos comenzar más temprano. Además, yo no sé si la gente que está siguiendo estos partidos tiene que trabajar al día siguiente”.

Gauff consideró que hay que tomar medidas.

“Es algo complicado”, señaló. “Pero no cabe duda que por la salud y bienestar de los jugadores, lo mejor para el tenis es evitar que estos partidos tengan este tipo de horas”.

También reconoció que se debe encontrar un equilibrio.

“No quiero quejarme demasiado porque es una bendición y un privilegio jugar por tanto dinero. Hay gente que tiene trabajos de verdad bajos condiciones peores y que ganan menos dinero para nada más sobrevivir”, sostuvo

Swiatek sigue en carrera por un tercer título consecutivo del Abierto de Francia y el cuarto Slam de su carrera. La primera del ranking se las verá ahora con Marketa Vondrousova luego que la quinta preclasificada checa derrotó 6-4, 6-2 de la serbia Olga Danilovic 6-4, 6-2.

Gauff tendrá como rival a la ganadora del cruce entre la tunecina Ons Jabeur y Clara Tauson.

ALCARAZ ENTRA EN EBULLICIÓN

Carlos Alcaraz, dueño de un par de títulos de Grand Slam, y Stefanos Tsitsipas, finalista aquí en 2021, avanzaron para citarse en los cuartos de final.

Alcaraz lució en gran forma al doblegar 6-3, 6-3, 6-1 al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime acusó molestias en la pierna izquierda y pidió tratamiento en el cambio de lado durante el segundo set, abajo 3-2.

“Estoy muy contento con las sensaciones hoy. He jugado un tenis de mucho nivel", dijo Alcaraz, tercer preclasificado en París.

El español contó que pasó la noche previa pendiente de la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones en Londres y el duelo Djokovic-Musetti.

“Estaba mirando el fútbol en la tele y en el iPad, a Djokovic. No lo terminé (el tenis) porque empezó muy tarde, no voy a mentir. Tenía que descansar e ir a dormir, me fui con 4-1 en el segundo set”, contó Alcaraz. "Cuando me he levantado, he visto un partido increíble entre Novak y Lorenzo... Anoche fue una gran noche de tenis y de fútbol”.

El griego Tsitsipas (9no preclasificado) se recuperó tras ceder el primer set y derrotó 3-6, 7-6 (4), 6-2, 6-2 al italiano Matteo Arnaldi.

FUENTE: Associated Press