Swiatek conquista el título de las Finales de la WTA y regresa a ser No. 1 al vencer a Pegula

Iga Swiatek, de Polonia, sostiene el trofeo que la acredita como campeona del torneo que cierra la temporada, las Finales de la WTA, después de derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, en Cancún, México, el lunes 6 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.