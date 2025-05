Sweeney y Carpenter conectan HR's y suman 11 impulsadas en paliza de Tigres 13-1 a Angelinos

Kerry Carpenter, de los Tigres de Detroit, a la derecha, batea un doble productor de dos carreras mientras el receptor de los Angelinos de Los Ángeles, Logan O'Hoppe, observa durante la segunda entrada de un juego de béisbol el domingo 4 de mayo de 2025, en Anaheim, California (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.