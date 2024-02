Swanson deja instalaciones de Azulejos para estar con su hijo Toby, arrollado por un auto

ARCHIVO - Foto del 4 de octubre del 2023, el lanzador de los Azulejos de Toronto Erik Swanson camina al dugout en un cambio de pitcher en el juego 2 de la serie de comodín de la Liga Americana ante Mellizos de Minnesota. El martes 27 de febrero del 2024, Swanson deja las instalaciones del equipa para estar con su hijo de 4 años, quien fue atropellado el domingo. (AP Foto/Bruce Kluckhohn, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved