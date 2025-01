Suns enfrentan dificultades sin soluciones fáciles

Devin Booker, izquierda, pasa el balón a Kevin Durant, derecha, ambos de los Suns de Phoenix, mientras John Konchar, centro, de los Grizzlies de Memphis, observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el martes 31 de diciembre de 2024, en Phoenix. Memphis ganó 117-112. (AP Foto/Darryl Webb) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved