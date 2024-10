Sueños de boxeo perduran en Congo, 50 años después de pelea Ali-Foreman

Daniella Mulekets, de 20 años, entrena el 23 de octubre de 2024, en Goma, República Democrática del Congo, antes de su primera pelea como profesional, el 26, en el aniversario del combate entre Muhammad Ali y George Foreman en Kinshasa (AP Foto/Moses Sawasawa) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Daniella Mulekets, de 20 años, es declarada triunfadora en su primera pelea como profesional, ante la keniana Charity Mukami, en Goma, República Democrática del Congo, el 26 de octubre de 2024, en el 50mo aniversario de la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Kinshasa (AP Foto/Moses Sawasawa)

