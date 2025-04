Suárez conecta grand slam en el 8vo y Diamondbacks remontan para vencer 7-5 a Yankees

Eugenio Suárez (28), de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Corbin Carroll (7) después de conectar un grand slam durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 1 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.