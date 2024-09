Stowers pega jonrón de tres carreras y los Marlins se imponen 7-5 a Gigantes

Kyle Stowers, centro, de los Marlins de Miami, celebra con Derek Hill (58) después de batear jonrón de tres carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Gigantes de San Francisco, el domingo 1 de septiembre de 2024, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved