Steer conecta grand slam en la 10ma y los Rojos derrotan 6-3 a los Filis

Spencer Steer, centro, de los Rojos de Cincinnati, celebra su grand slam con Jonathan India, izquierda, y Will Benson durante la décima entrada del juego de béisbol en contra de los Filis de Filadelfia, el lunes 1 de abril de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.