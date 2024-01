Soto recibe cifra récord de 31 millones de Yanquis; Guerrero pide 19,9 millones a Azulejos

ARCHIVO - Juan Soto, de los Padres de San Diego, tras conectar jonrón de dos carreras contra el abridor de los Rockies de Colorado, Kyle Freeland, en la tercera entrada del juego de béisbol, el miércoles 2 de agosto de 2023, en Denver. Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Alonso se encuentran entre los 194 jugadores de las Grandes Ligas que aún negocian salarios para la temporada 2024 antes de la fecha límite del jueves 11 de enero de 2024. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.