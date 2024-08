Soto empata con jonrón antes de que sencillo de LeMahieu en la 10ma diera triunfo a Yankees

DJ LeMahieu, centro, de los Yankees de Nueva York, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un sencillo productor para dejar tendidos a los Azulejos de Toronto en la 10ma entrada del juego de béisbol del domingo 4 de agosto de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.