Sólo 5% de las jugadoras en Wimbledon tienen entrenadora

Aquella fundación se derivó de lo frustrante que resultaba para las tenistas el recibir mucho menos paga en premios que los hombres. Y pese a todo el progreso que se ha logrado desde entonces en este ámbito, persiste un aspecto del tenis donde la equidad de género no está ni cerca de lograrse: El de los entrenadores.

“Es terrible, extremadamente decepcionante”, dijo King, integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional y defensora de la equidad de género, cuando The Associated Press le preguntó por la falta de entrenadoras. “Esto tiene que ver absolutamente con la sociedad. Tienes que verlo para creerlo. Si no ves a una mujer ahí como entrenadora, ni siquiera pasa por tu cerebro. ¿Cómo es que nosotras, las mejores jugadoras, los contratamos? Tenemos que resolver el problema”.