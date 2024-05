Siri iguala con jonrón en la 9na y Palacios produce la del gane en triunfo de Rays sobre Atléticos

Richie Palacios, centro, de los Rays de Tampa Bay, es cargado por José Siri después de que Palacios bateara el imparable de la victoria, un sencillo productor en la 12ma entrada del juego de béisbol en contra de los Atléticos de Oakland, el jueves 30 de mayo de 2024, en San Petersburgo, Florida. Los Rays ganaron 6-5 en 12 entradas. (AP Foto/Mike Carlson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved