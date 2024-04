Sin sorpresas, Caitlin Clark fue el 1er pick del draft de la WNBA por el Fever de Indiana

La escolta de Iowa, Caitlin Clark, reacciona a los fanáticos durante una celebración del equipo de baloncesto femenino de Iowa, el miércoles 10 de abril de 2024, en Iowa City, Iowa. Iowa perdió ante Carolina del Sur en el partido por el campeonato de baloncesto universitario Final Four del Torneo femenino de la NCAA el domingo. (AP Foto/Charlie Neibergall) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved