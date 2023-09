Sin Messi en la cancha, Argentina golea 3-0 a Bolivia en la altura de La Paz

El delantero argentino Lionel Messi camina después del entrenamiento de la selección en La Paz, Bolivia, el lunes 11 de septiembre de 2023. Argentina enfrenta a Bolivia en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en La Paz, el martes. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El delantero argentino Lionel Messi en la banca de suplentes durante el partido contra Bolivia por las eliminatorias del Mundial, el martes 12 de septiembre de 2023, en La Paz. (AP Foto/Juan Karita)

Nicolás Tagliafico (izquierda) celebra con Nicolás González tras anotar el segundo gol de Argentina ante Bolivia por las eliminatorias del Mundial, el martes 12 de septiembre de 2023, en La Paz. (AP Foto/Juan Karita)