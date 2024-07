Sin Messi, Argentina conquista su 16ta Copa América al vencer 1-0 a Colombia en caótica final

Lautaro Martínez, de Argentina, anota el gol de la albiceleste en contra de Colombia durante la final de la Copa América en Miami Gardens, Florida, el domingo 14 de julio de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores de Argentina alzan el trofeo de la Copa América tras vencer 1-0 a Colombia en la final, el lunes 15 de julio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El argentino Lautaro Martínez (22) celebra con sus compañeros después de marcar el gol de la albiceleste durante la final de la Copa América, en Miami Gardens, Florida, el domingo 14 de julio de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Los jugadores de Argentina alzan el trofeo de la Copa América tras vencer 1-0 a Colombia en la final, el lunes 15 de julio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee)

El atacante argentino Lionel Messi avanza en medio ante el colombiano Jhon Arias (izquierda) en la final de la Copa América, el domingo 14 de julio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee)

Lautaro Martínez celebra tras anotar el gol de Argentina para vencer 1-0 a Colombia en la final de la Copa América, el domingo 14 de julio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El colombiano James Rodríguez patea el balón durante la final de la Copa América ante Argentina, el domingo 14 de julio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)