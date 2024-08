Sin importar las condiciones en el Sena, Sharon van Rouwendaal gana otro oro en aguas abiertas

La holandesa Sharon Van Rouwendaal (izquierda) , la australiana Moesha Johnson (centro) y la italiana Ginevra Taddeucci (derecha) del maratón acuático femenino de los Juegos Olímpicos de París, el jueves 8 de agosto de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved