Simone Biles y gimnastas notan particularmente callada final de barra de equilibrio en Olímpicos

Suni Lee, de Estados Unidos, se tambalea y cae durante las finales de barra de equilibrio individual de gimnasia artística femenina en Bercy Arena en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el lunes 5 de agosto de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved