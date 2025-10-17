Shohei Ohtani dispara 3 jonrones y domina en la loma para colocar a Dodgers en Serie Mundial

El japonés Shohei Ohtani conecta su tercer jonrón del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025 (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras resolver la parte alta de la tercera entrada durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025

El dominicano Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, arroja semillas de girasol al japonés Shohei Ohtani, luego de que conectó su primero de tres jonrones en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras conquistar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular frente a los Cerveceros de Milwaukee durante la séptima entrada del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el viernes 17 de octubre de 2025, en Los Ángeles.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta su segundo jonrón en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025

El astro japonés conectó tres enormes jonrones y lanzó hasta la séptima entrada permitiendo sólo dos hits, y los Dodgers barrieron a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el cuarto juego el viernes por la noche.

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser los primeros campeones consecutivos del Clásico de Otoño en un cuarto de siglo después de esta noche asombrosa para Ohtani, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, quien había tenido una postemporada discreta para sus altos estándares pero despertó de forma espectacular.

Ohtani fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional esencialmente por la poderosa exhibición de este juego inolvidable.

“Fue realmente divertido en ambas facetas del juego hoy”, dijo Ohtani. "Como representante del equipo, estoy tomando este trofeo, y vamos a conseguir cuatro victorias más."

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada, Ohtani se convirtió en el primer lanzador en la historia en batear un jonrón en el primer turno de un duelo, contra el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

Ohtani continuó con un batazo de 469 pies en la cuarta, rebasando el pabellón del jardín derecho por encima de las gradas.

El japonés agregó un tercer cuadrangular solitario en la séptima, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones en un juego de playoffs. Sus tres vuelacercas recorrieron un total combinado de 1.342 pies.

Ohtani (2-0) también dominó completamente a los Cerveceros en su segunda apertura de postemporada en el montículo, permitiendo dos hits en su primer juego de doble dígito de abanicados con el uniforme de los Dodgers.

“A veces tienes que cerciorarte y tocarlo para asegurarte de que no está hecho de acero”, dijo Freddie Freeman, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial anterior. “Absolutamente increíble. En el escenario más grande, sale y hace algo así. Probablemente será recordado como el juego de Shohei Ohtani.”

Luego de que los dos primeros bateadores de los Cerveceros se embasaron en la séptima, Ohtani dejó el montículo con una ovación que estremeció el estadio. Después de que Alex Vesia escapó del aprieto, Ohtani celebró conectando su tercer cuadrangular en la parte baja.

Los poderosos Dodgers son el primer equipo en ganar banderines consecutivos desde Filadelfia en 2009. Los Ángeles está de regreso en la Serie Mundial por quinta vez en nueve temporadas, e intentará convertirse en el primer equipo en hilar dos títulos del Clásico de Otoño desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres Series Mundiales consecutivas de 1998 a 2000.

“Eso fue especial", dijo Freeman. "Hemos estado jugando muy buen béisbol por un tiempo, y lo inevitable sucedió hoy. Shohei. ¡oh, Dios mío! Todavía estoy sin palabras.”

Luego de colocarse en una foja de 9-1 a través de los playoffs de la Liga Nacional con esta actuación singular de Ohtani, los Dodgers se dirigen a la Serie Mundial por la vigésimo tercera vez en la historia de la franquicia, incluyendo 14 gallardetes desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles. Sólo los Yankees, el oponente del año pasado, han hecho más apariciones en el Clásico de Otoño (41).

Los Ángeles tendrá una semana de descanso antes de que comience la Serie Mundial el próximo viernes, ya sea en Toronto o en el Dodger Stadium contra Seattle. Los Marineros vencieron a los Azulejos 6-2 más temprano el viernes para tomar una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que continúa el domingo en el Rogers Centre.

Los Dodgers no habían barrido una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 16 apariciones previas. Se convirtieron en el quinto equipo en barrer esta serie, al dominar a un club de Milwaukee que había cosechado 97 victorias.

Los Ángeles es el primer equipo en barrer una serie de postemporada al mejor de siete desde 2022, y el primero en lograrlo en la Liga Nacional desde Washington en 2019.

“Les diré, antes de que comenzara esta temporada, decían que los Dodgers están arruinando el béisbol”, gritó el manager de Los Ángeles, Dave Roberts, a la multitud durante la celebración en el campo. “¡Vamos a conseguir cuatro victorias más y realmente arruinar el béisbol!”.

Los Cerveceros, campeones de la División Central de la Liga Nacional, fueron eliminados por los Dodgers por tercera vez durante su racha actual de siete apariciones en playoffs en ocho años. Incluso después de establecer un récord de franquicia en victorias esta temporada, Milwaukee sigue esperando su primera aparición en la Serie Mundial desde 1982.

“Fuimos parte esta noche de una actuación icónica, tal vez la mejor actuación individual en un juego de postemporada”, dijo el manager de Milwaukee, Pat Murphy. “No creo que nadie pueda discutir eso. Un tipo poncha a 10 y conecta tres jonrones.”

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-2, William Contreras de 4-2. El mexicano Joey Ortiz de 1-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1 con una remolcada. El boricua Kiké Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 3-0.

