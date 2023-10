Shelton derrota a Sinner y avanza a cuartos en Shanghái. Cerúndolo cae ante Korda

“Tengo mucha fe en mi habilidad para sacar, pelear y llegar lejos en los sets", dijo Shelton, quien el lunes celebró cumplir 21 años. "Tengo confianza en mi nivel físico para estirar los partidos. Eso me ha dado mucha confianza. Mi servicio no funcionó bien en el primer set. Podía notar que él me dominaba. Comencé a entrar en ritmo y tuve mi mejor nivel con el saque en el segundo y tercer set”.