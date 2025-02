Shedeur Sanders y Cam Ward no participarán en el combine de la NFL

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Sanders y su padre utilizaron su estilo llamativo para ayudar a revivir programas en Jackson State, en Mississippi, antes de repetir la hazaña en Colorado. Ward lanzó un récord de la NCAA con 158 pases de touchdown mientras ascendía de estrella de FCS en Incarnate Word, en Texas, a ser el titular de Washington State antes de casi llevar a Miami a los playoffs de la CFP.

Esta semana, sin embargo, Sanders y Ward parecen prácticamente inseparables mientras pasean por los pasillos del Centro de Convenciones de Indianápolis, parte del mismo grupo de mariscales de campo mientras reflexionan sobre sus futuras carreras y cómo venderse a entrenadores y gerentes generales.

“Si no estás tratando de cambiar la franquicia, entonces no me elijas”, presumió Sanders. “Deberías saber que la historia se repite una y otra vez, y yo lo he hecho una y otra vez, así que no debería haber duda de por qué una franquicia de la NFL debería elegirme”.

Si bien hay poco debate sobre su productividad o su inclinación por ganar, hay muchas preguntas que responder.

Con 1,88 metros y 97 kilogramos, Sanders posee un buen tamaño, un brazo sólido, movilidad en el bolsillo y el tipo de personalidad fuerte necesaria de un líder en el vestuario. Aún así, debe demostrar que los lanzamientos que hizo en ventanas cerradas en la universidad no se convertirán en intercepciones en la NFL y necesita eliminar su propensión a recibir capturas.

Ward es un poco más grande, con 1,88 metros y 101 kilogramos, tiene un brazo más fuerte, una liberación más rápida y lanza con más velocidad. Pero puede tener problemas con la precisión y su capacidad para leer coberturas.

Y aunque es más reservado como orador público que Sanders, quienes han jugado con Ward insisten en que tiene una personalidad diferente en el vestuario.

“Todo el mundo ve lo que hace en el campo, su confianza y todo, pero lo más grande que diría es el tipo de líder que es”, dijo el ex ala cerrada de Miami, Elijah Arroyo, el jueves. “No tiene miedo de hacer que la gente rinda cuentas. Quiere ganar y mantiene al equipo a un cierto estándar y no le importa cómo va a hacer que su punto se entienda”.

Pero sin un favorito claro al entrar o salir de la semana del combine, el debate sobre quién es mejor solo continuará intensificándose mientras realizan entrenamientos en el campus, vuelan por el país para entrevistas con equipos y monitorean esta competencia de alto riesgo y alto perfil.

Solo creen en una cosa: Ambos tendrán éxito, donde sea que terminen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

