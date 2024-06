Severino lanza blanqueada de seis entradas y los Mets derrotan 5-2 a Cachorros; Díaz fue expulsado

Francisco Lindor (12), de los Mets de Nueva York, celebra con Harrison Bader, izquierda, después de conectar cuadrangular de dos carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Cachorros de Chicago, el domingo 23 de junio de 2024, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.