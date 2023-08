Serena Williams le dio la bienvenida a su segunda hija con un emotivo video

“Se me cayó la mandíbula cuando volvió con el paquete... Felicidades Serena y familia. Me alegro mucho por ti. Sigue brillando”, “Me alegro mucho por ti y por tu familia. Mira qué orgullosa está Olympia”, “Vale, es la forma en que la mira. Me encanta. Felicidades”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el enternecedor video.

El empresario tecnológico también compartió un enternecedor mensaje donde agradeció a su esposa por haberle dado “otro regalo incomparable”.

“Bienvenida, Adira River Ohanian. Estoy agradecido de poder decir que nuestra casa está llena de amor: una recién nacida feliz y sana y una mamá feliz y sana. Me siento agradecido. Serena Williams, ahora me has dado otro regalo incomparable - eres la GMOAT (la mamá más grandiosa de todos los tiempos). Gracias a todo el increíble personal médico que cuidó de mi mujer y de nuestra hija. Nunca olvidaré el momento en que presenté a Olympia Ohanian a su hermanita”.

Alexis finalizó su mensaje con el versículo de la biblia Isaías 48:17-18, lo cual no es ninguna sorpresa dado que Alexis y Serena se han confesado como Testigos de Jehová. “Tu paz hubiera sido como un río, tu bienestar como las olas del mar”.

Alexis también compartió un par de fotos. La primera muestra a toda la familia junta. La segunda es el momento donde Olympia conoció por primera vez a su hermana, lo que Alexis asegura que es un momento que nunca olvidará.

Adira llega cinco meses después de que Serena anunciara su embarazo en la Met Gala con un video donde se veía el look a cargo de Gucci.

“Hoy es un gran momento para mí en el Met. Voy a revelar al mundo que estoy embarazada y que espero mi segundo hijo, lo cual es emocionante. Es un momento muy importante en el que este es el look que voy a mostrar a mi hija o a mi hijo cuando nazca. Un día mirará atrás y verá que así es como mamá se expresó y le dijo a todo el mundo que estaba embarazada de él/ella”.

En ese mismo video, Serena mostró el momento en que le reveló a su hija Olympia que se convertiría en hermana mayor. “¿Recuerdas como has estado rezando por una hermanita o hermanito? Bueno, pues fuimos con el doctor y resulta que no me estoy poniendo gorda... Pero tengo un bebé a bordo”, le dice Serena a su niña que no pudo contener la emoción.

